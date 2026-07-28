В Сети обсудили внешность дочери Джигана, которая сменила имидж

В сети обсудили внешность сменившей имидж дочери российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариелы Самойловой на фото в честь 15-летия. Пост появился на странице ее матери в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка предстала в черном топе и кожаной куртке в тон. Также она распустила гладко уложенные волосы, окрашенные в блонд, подчеркнула веки черной подводкой и обвела контур губ коричневым карандашом.

«Мой самый засекреченный ребенок: одно фото раз в год, и больше никаких появлений в медиа. Ребенок, который хотел проявляться так, как видит он сам, а его хейтили взрослые тети. Только мы, близкие, знаем, какая ты добрая, отзывчивая, творческая, взрослая, заботливая, ранимая и прекрасная», — указала в подписи родительница подростка.

Пользователи оценили снимок в комментариях.

«Какая красивая! Невероятная!», «Она прекрасна», «Как ей хорошо блондинкой», «Папины глаза! Вообще похожа на отца девочка», «Нос вроде подправила? Немного лучше», «Молодец, что экспериментирует в своем возрасте!» — отметили юзеры.

В августе 2025 года Оксана Самойлова рассказала, что Ариела Самойлова захотела сломать нос ради пластики.