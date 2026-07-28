Возлюбленную Орландо Блума засняли в бикини

Орландо Блум наслаждается итальянским отпуском со швейцарской моделью Луизой Леммель — сообщает TMZ.

© Super.ru

Папарацци запечатлели, как актёр проводит летний отдых в Италии в компании своей возлюбленной — швейцарской модели Луизы Леммель.

© Super.ru

© Super.ru

Парочку подловили на территории эксклюзивного пляжного клуба семьи певца Андреа Бочелли. Звезда «Пиратов Карибского моря» предстал на фото топлес.

На кадрах видно, что 28‑летняя Луиза и 49‑летний Орландо отлично провели время: смеются и наслаждаются купанием в Средиземном море. Пара, очевидно, не планировала привлекать внимание модными образами, выбрав минималистичные чёрные плавки и купальник.

Слухи о романе пары появились ещё во время Суперкубка — тогда их впервые заметили вместе. С тех пор Орландо и Луизу не раз видели на совместных прогулках, и, судя по свежим фото, их отношения по‑прежнему продолжаются.