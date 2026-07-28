Настя Ивлеева показала селфи без фильтров и макияжа

Настя Ивлеева опубликовала в личном блоге серию снимков, где позирует в платье‑комбинации с глубоким декольте на берегу озера. На одном из фото 35‑летняя телеведущая запечатлена вместе с мужем — Филиппом Бегаком.

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Сейчас звезда «Орла и решки» живёт за городом. Они с супругом много путешествуют — посещают разные страны и города России, — о чём рассказывают в блоге Ивлеевой.

Её роман с Бегаком стал достоянием общественности летом 2025 года. Мужчина женился на звезде Сети всего через два месяца после развода со второй женой, а сама Ивлеева до свадьбы скрывала личность избранника. Для телеведущей этот брак стал вторым, для её супруга — третьим. Торжество прошло втайне.

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Ранее блогер опубликовала свои снимки, которые сделал Бегак. На фото знаменитость позирует на винтажном диване. На кадрах у неё отсутствует макияж.