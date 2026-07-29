Как сделать юбку воздушной с помощью подворота

Александр Рогов в личном блоге поделился очередным модным наблюдением. Стилист предложил девушкам разнообразить свой гардероб с помощью подвернутых юбок и брюк.

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«Вы наверняка видели, но пока не используете: подвернутые, подкрученные юбки, брюки и шорты на талии. Такой приём добавляет образу "воздушности", лёгкой небрежности и игривости. Дерзаем и подкручиваем вместе!» — написал стилист в Telegram‑канале.

Ранее звёздный стилист посоветовал обратить внимание на пышные юбки. По мнению эксперта, этот предмет гардероба станет трендом в грядущем сезоне. Начинать носить модный фасон, по мнению телеведущего, стоит уже сейчас.

Рогов подчеркнул, что выразительные вещи не стоит носить с другими акцентными предметами гардероба. Лучше всего яркие юбки сочетаются с базовыми однотонными вещами. Такой подход поможет не перегружать образ и выглядеть эффектно. К юбке подойдут простые майки и футболки, белая рубашка, сдержанный трикотаж.