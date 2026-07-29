Селену Гомес засняли в красном бикини

Селена Гомес и её супруг Бенни Бланко отправились исследовать побережье Французской Ривьеры на роскошной яхте. Папарацци засняли 34‑летнюю певицу и 38‑летнего продюсера во время отдыха. Влюблённые не сдерживали чувств и, как видно, хорошо проводили время: целовались, прыгали за борт яхты и катались на гидроцикле.

© Super.ru

Отдых на яхте стал для Гомес долгожданной передышкой. Большую часть весны и лета она провела вдали от мужа, снимаясь в Лондоне в новом сезоне сериала «Убийства в одном доме». Воссоединение пары в Европе совпало с празднованием 34‑го дня рождения певицы — в этот день Бланко опубликовал трогательный пост, который посвятил жене.

© Super.ru

История отношений двух звёзд развивалась постепенно. Долгое время они дружили, а потом около восьми‑девяти месяцев держали роман в тайне. Отношения они подтвердили в декабре 2023 года. Спустя год Бланко сделал певице предложение. Почти через два года, в сентябре 2025‑го, пара сыграла свадьбу в Санта‑Барбаре.