«Богиня». Ксения Бородина появилась на кинопремьере в платье с перьями

Ведущая Ксения Бородина вышла на публику в платье с перьями. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина посетила кинопремьеру в черном платье с глубоким декольте и отделкой из перьев. Волосы ей уложили в аккуратный пучок и сделали макияж с контурингом и угольно-черными стрелками.

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«Богиня», «Шикарная», «Вот это образ», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

Позже Бородина снялась во время тренировки. Телеведущая стояла перед зеркалом в бело-голубом спортивном костюме Alo, который состоял из топа и коротких шортов. Блогерша также надела золотые браслеты и часы. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.