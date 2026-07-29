Дочь Николь Кидман снялась в рекламе Dior

Дочь актрисы Николь Кидман Сандей Роуз снялась для рекламной кампании осенне-зимней коллекции Dior 2026/2027. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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18-летняя Сандей Роуз позировала в цветочных платьях и юбках, а также в шубах и жакетах. Модель держала в руках сумки из бархата. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. Съемка прошла на траве в лесу. Вместе с дочерью Кидман снялись Дрю Кэмпбелл и Лаура Кайзер.

Сандей Роуз уже несколько лет строит карьеру модели. В октябре, например, она появилась на шоу бренда Dior, которое состоялось на Неделе моды в Париже. Модель была одета в серую драпированную блузу с воротником и бабочкой, черные широкие брюки и лоферы. Дочери знаменитостей уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

В марте издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера написало, что дочери знаменитостей практически перестали общаться с отцом. Источник заявил, что Николь Кидман не настраивала детей против родителя. По словам инсайдера, Сандей и Фейт сами отдалились от Кита Урбана.