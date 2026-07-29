Тина Канделаки раскрыла секрет красоты

Бизнесвумен Тина Канделаки заявила, что делает инъекции в шею и зону декольте. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Тина Канделаки ответила на вопросы подписчиков, какие процедуры регулярно делает для поддержания красоты.

«Кожа шеи и декольте также нуждается в уходе, как и лицо. Кремы, маски. инъекции, аппараты — все делает», — заявила она.

Бизнесвумен раскрыла, как бороться с расширенными порами.

«Расширенные поры — это генетическая особенность. Вам надо решить со своим косметологом, какой домашний уход вы будете применять. И, конечно, аппаратная косметология. А вот пигментация — это исключительно домашний уход и образ жизни. наносите кремы с spf обязательно. Ежедневно и несколько раз в день обязательно носите шляпы с широкими полями или большие солнечные очки», — добавила Канделаки.

10 июня Канделаки появилась на втором дне вручения наград ТЭФИ. Продюсер предпочла для выхода в свет пышную белую юбку, которую дополнила бордовым кожаным кейпом, маской на глаза, серебряными туфлями с острым мысом, перчатками и маленькой сумкой. Волосы ей собрали в аккуратный пучок и выпустили передние пряди.

До этого Канделаки в вечернем образе пришла на открытие отеля отеля Mandarin Garden 5*. Она вышла на публику в персиковой облегающей юбке с разрезом, приталенном жакете и топе с высоким горлом. Образ дополнили золотые туфли с бахромой, ожерельем и массивные серьги. Бизнесвумен сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж с малиновой помадой.