Наталья Подольская сделала селфи в бикини

Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками кадрами с испанского курорта. В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором позирует в бикини перед зеркалом.

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Подольская предстала на фото в розовой бейсболке и раздельном купальнике, который эффектно подчеркнул её фигуру.

«В целом порадуемся за мой пока ещё незаплывший пресс. Вот бы не полениться сегодня в зал», — с лёгкой самоиронией написала Подольская.

Потренироваться в спортзале как следует у Натальи не вышло: оказалось, что зал закрывался всего через полчаса после её прихода. Но певица не расстроилась и решила не отказываться от тренировки — вместо этого она взяла гантели и занялась спортом на свежем воздухе прямо в бикини.

© Super.ru

Ранее супруг Подольской Владимир Пресняков вместе с тремя сыновьями весело провёл время в парке развлечений. К семье присоединился и старший сын Преснякова — Никита, который прилетел из США, чтобы побыть с отцом и сводными братьями. В личном блоге Владимир опубликовал совместное фото с наследниками, сделанное во время семейного отдыха.