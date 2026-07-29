Россиянам объяснили, как выбрать часы под свой цветотип

Часы — это не только функциональный аксессуар, но и способ подчеркнуть индивидуальный стиль, завершить образ и даже скорректировать восприятие внешности, в том числе ориентируясь на цветотип. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-директор часов Sergey Gribnyakov Джаваншир Гаджиев.

© Magnific

«Цветотип полезен при выборе часов. Главный ориентир — подтон кожи, ведь именно на ее фоне красуется аксессуар. Если кожа имеет теплый подтон — с золотистыми, персиковыми или оливковыми оттенками, — наиболее гармонично выглядят часы в золотистых оттенках. Они поддерживают природную палитру внешности и делают образ более цельным. Если же хочется добавить акцентную деталь, стоит обратить внимание на биколорные модели, в которых серебристая сталь сочетается с золотыми элементами», — рассказал эксперт.

По его мнению, при холодном подтоне кожи, который можно определить по розоватым, фарфоровым или голубоватым оттенкам, лучше смотрятся модели из стали, титана, серебристого металла или белого золота.

«Такие часы подчеркивают естественную свежесть внешности и выглядят особенно элегантно. При выборе стоит обратить внимание и на материал корпуса. Ищите модели из нержавеющей стали 316L или 304L — они отличается высокой устойчивостью к коррозии, долговечностью и хорошо подходит для ежедневной носки. Тем, кто действительно хочет подчеркнуть статусность, могут подойти модели из серебра 925-й пробы», — добавил Гаджиев.

Специалист подчеркнул, что важно выбрать не только металл, но и цвет циферблата.

«Не меньшее значение имеет и оттенок циферблата. Именно он во многом определяет характер часов и влияет на то, насколько естественно аксессуар вписывается в образ. Обладателям холодного цветотипа чаще подходят серебристые, графитовые, темно-синие циферблаты. Они не создают лишнего контраста и делают внешний вид более собранным и выразительным. Теплым цветотипам обычно идут оттенки шампань, кремовый, шоколадный, оливковый или глубокий зеленый», — рекомендовал он.

Эксперт отметил, что, если же хочется приобрести часы на каждый день, стоит обратить внимание на нейтральные оттенки циферблата.

«Белый и черный цвета одинаково подходят для любого цветотипа, а также легче сочетаются с большинством вещей в гардеробе и значительно медленнее выходят из моды», — рассказал Гаджиев.

А для особого случая он посоветовал выбрать более выразительные варианты.