Как выбрать санскрин для лица

Перед выходом из дома многие вспоминают о солнцезащитном креме только летом или в отпуске. Только вот ультрафиолет действует на кожу круглый год, ускоряя появление морщин, пигментных пятен и других признаков фотостарения.

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Чтобы защита приносила пользу, недостаточно купить первое попавшееся средство с высокой цифрой SPF. При выборе стоит учитывать множество параметров. Каких? Давайте в этом разбираться подробнее. А если вы хотите получить ровный и красивый загар без последствий, читайте об этом тут.

Как работает санскрин

Санскрин — это средство с ультрафиолетовыми фильтрами, которые поглощают или отражают солнечное излучение. Его главная задача — защитить кожу от ожогов, преждевременного старения и повреждений, вызванных воздействием солнца.

На упаковке всегда указывается показатель SPF (Sun Protection Factor). Он отражает уровень защиты от UVB-лучей, которые вызывают покраснение и солнечные ожоги. Чем выше значение, тем большую часть такого излучения задерживает средство. Например, SPF 15 блокирует около 93% UVB-лучей, SPF 30 — до 97%, SPF 50 — около 98%, а SPF 50+ — до 99%. При этом SPF не показывает степень защиты от UVA-лучей, поэтому ориентироваться только на эту цифру нельзя.

Солнечный свет содержит несколько типов ультрафиолетовых лучей, но для кожи наибольшее значение имеют два из них.

UVA-лучи проникают глубоко в кожу, разрушают коллагеновые и эластиновые волокна, способствуют появлению морщин, гиперпигментации и могут повышать риск злокачественных изменений клеток. Они активны в любое время года, проходят через облака и оконное стекло. UVB-лучи воздействуют преимущественно на поверхностные слои кожи. Именно они вызывают солнечные ожоги и отвечают за появление загара. Их активность особенно высока в теплое время года и в середине дня.

Поэтому выбирайте санскрин, который защищает сразу от 2-х типов излучения.

Какая маркировка должна быть на упаковке

Кроме значения SPF, стоит обратить внимание на дополнительные обозначения. Маркировка UVA в кружке означает, что средство обеспечивает защиту и от длинноволнового ультрафиолета. Аналогичную информацию могут подтверждать надписи Broad Spectrum, UVA + UVB Protection или азиатская система PA, где большее количество плюсов соответствует более высокой степени защиты от UVA-лучей.

Какие фильтры выбрать

Все солнцезащитные средства содержат минеральные, химические или комбинированные фильтры.

Минеральные фильтры на основе оксида цинка и диоксида титана создают защитный экран на поверхности кожи и начинают работать сразу после нанесения. Они подходят чувствительной коже и реже вызывают раздражение, хотя иногда могут оставлять светлый след.

Химические фильтры поглощают ультрафиолет и превращают его в тепло. Они отличаются легкой текстурой, быстро распределяются по коже и обычно незаметны после нанесения. Для начала действия таким средствам требуется около 15-20 минут.

Комбинированные формулы объединяют оба типа фильтров, сочетая высокий уровень защиты и комфортную текстуру.

Как подобрать санскрин по типу кожи

Жирной и комбинированной коже подходят легкие флюиды, гели и эмульсии с некомедогенными формулами. Желательно выбирать средства без плотных масел, среди полезных компонентов обратить внимание на ниацинамид, цинк и салициловую кислоту.

Сухая кожа нуждается в более насыщенных текстурах с гиалуроновой кислотой, глицерином, натуральными маслами и витаминами. Такие средства одновременно защищают от солнца и уменьшают ощущение сухости.

Для чувствительной кожи предпочтительны минеральные фильтры, а также составы без спирта, красителей и выраженных отдушек. Дополнительным преимуществом станут пантенол, алоэ или центелла азиатская.

При склонности к акне лучше выбирать легкие некомедогенные средства на водной основе, которые не перегружают кожу.

Какой SPF выбрать

Для повседневной жизни в городе обычно достаточно SPF 30 при непродолжительном пребывании на улице. Если предстоит длительная прогулка, отдых на пляже, поездка в горы или период восстановления после косметологических процедур, стоит выбирать SPF 50 или SPF 50+.

Людям со светлой кожей, которая быстро краснеет на солнце, также рекомендуется более высокий уровень защиты. Обладателям смуглой кожи можно использовать более низкий SPF, однако полностью отказываться от солнцезащитных средств не следует.

Какая текстура будет удобнее

Формат средства влияет, прежде всего, на комфорт использования. Кремы подходят сухой и возрастной коже благодаря более плотной текстуре. Флюиды быстро впитываются, практически не ощущаются на лице и хорошо сочетаются с макияжем. Гели часто выбирают обладатели жирной кожи. Спреи и стики удобно использовать для обновления защиты в течение дня, а также для нанесения на наиболее уязвимые участки, например, нос, губы и уши. Таже вы можете узнать как выбрать формат санскрина без ошибок здесь.

При выборе санскрина не стоит ориентироваться только на цифру SPF. Хорошее средство должно обеспечивать защиту от UVA- и UVB-лучей, соответствовать типу кожи, иметь комфортную текстуру и подходить для условий, в которых вы планируете его использовать. Такой подход позволяет снизить риск солнечных ожогов, появления пигментации и преждевременных возрастных изменений кожи.