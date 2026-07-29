Холли Берри порадовала фанатов откровенными кадрами

Голливудская актриса Холли Берри снялась с обнаженной грудью. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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59-летняя Холли Берри позировала перед камерой в нежно-розовом распахнутом халате и шортах в тон. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, браслет и соломенную шляпу. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами на фоне моря и пальмы.

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26 июля Берри показала, как отдыхает с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом, в тропиках. На одном из кадров актриса предстала в черном боди с глубоким декольте, украшенном кружевом, без штанов. Артистка также надела золотой браслет Cartier. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами на фоне лежаков.

В феврале Холли Берри посетила премьеру фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на дорожку в черной полурасстегнутой рубашке, жакете, брюках и туфлях на каблуках. Образ артистки дополнили ожерелье и помолвочное кольцо с черными камнями, расположенными в геометрическом узоре вокруг бриллианта, от жениха Ван Ханта.