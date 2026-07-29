Жена Канье Уэста вышла в свет в полностью прозрачном платье

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике в «голом» платье без белья. Исполнитель опубликовал фото возлюбленной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Бьянка Цензори была запечатлена с подругами на вечеринке. Модель выбрала для закрытого мероприятия абсолютно прозрачное мини-платье и черные кожаные ботфорты. Возлюбленная Канье Уэста уложила волосы и сделала макияж с черными тенями и нюдовым блеском для губ.

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15 июля супруги были замечены на парковке в Лос-Анджелесе. Модель была запечатлена в облегающем топе, легинсах и темно-серых сапогах на каблуках. Возлюбленная рэпера распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах. Исполнителя засняли в черной майке, кожаной куртке, брюках и бежевых ботинках на шнуровке.

В июне Цензори подловили в аэропорту Мельбурна, Австралия. Возлюбленная Канье Уэста появилась на публике в бежевой длинной дубленке с мехом, розовых легинсах, серебристых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках. Модель дополнила образ огромной кожаной сумкой Hermès Birkin, стоимость которой, как утверждают журналисты, составляет $21 тысячу.