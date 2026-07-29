Экс-возлюбленная миллиардера Лебедева снялась в крошечном бикини

Бывшая супруга российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, вышла на публику в бикини. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Елена Перминова стояла перед зеркалом в полосатом крошечном лифе бикини и лиловой мини-юбке. Модель дополнила образ солнцезащитными очками, черными вьетнамками и шопером. Манекенщица собрала волосы в низкий пучок и отказалась от макияжа. Фото было сделано во время отдыха звезды на Ибице.

© Газета.Ru

14 июля бывшая жена Лебедева посетила вместе с подругой концерт исполнителя The Weeknd в Париже. Елена Перминова появилась на публике в черном рваном корсете из кожи с имитацией рук на груди. Образ модели дополнили красные спущенные брюки, стринги и солнцезащитные очки. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж.

Позже Перминова вышла на публику в золотом лифе, который сочетала с трикотажным топом на завязках, темным низом и сумкой в пайетках. Модель позировала перед зеркалом с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость снялась во время пребывания на Ибице.