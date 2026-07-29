Восемь аксессуаров, которые не поздно добавить в летний гардероб

У нас впереди еще целый месяц лета. А учитывая, какие были 2 предыдущих месяца, многие так и не успели позагорать, выгулять красивые и короткие летние наряды, стильные аксессуары. Надеемся, август порадует нас солнечной и бездождливой погодой, а если нет, то может хотя бы вы сможете съездить в тепло в отпуск.

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Но если нет, то все равно это не повод не порадовать себя стильными аксессуарами. Пока лето еще не закончилось, вы еще успеваете купить интересные варианты. На следующий год они тоже будут актуальны, а если и нет, то вам никто ничего не скажет! Кстати, вы можете почитать правила выбора аксессуаров для разных стилей одежды здесь.

Яркий шелковый платок

Шелковый платок остается одним из самых универсальных аксессуаров сезона. Особенно актуальны модели с насыщенными оттенками и выразительными принтами. Аксессуар можно повязать на голову, использовать вместо пояса для брюк или джинсов, галстука, украсить ручку сумки, запястье или повязать на ногу. Предпочтение стоит отдавать компактным вариантам: они легче вписываются в повседневные образы и открывают больше возможностей для стилизации.

Крупные солнцезащитные очки

На первый план выходят массивные оправы с винтажным настроением. Актуальны модели в форме «стрекоз», «бабочек», крупные квадратные варианты и очки с мягко приподнятыми внешними уголками. Среди оттенков оправ лидируют черепаховый, карамельный, шоколадный и дымчато-серый. Линзы могут быть градиентными или слегка тонированными. Такие очки становятся полноценным акцентом даже в самом лаконичном образе.

Широкие ремни

Ремень вновь играет заметную роль в создании силуэта. В моде широкие кожаные модели с крупными пряжками, варианты с люверсами и металлическим декором, а также пояса с винтажным характером. Их носят поверх платьев, длинных рубашек, жакетов и легких тренчей, подчеркивая линию талии. Допускается даже сочетание сразу 2-х ремней разной ширины. В общем, вспомните, как ходили подростки в 90-х и начале 00-х и все встанет на свои места. Клипы Бритни Спирс и Кристины Агилеры вам в помощь.

Украшения в стиле бохо

Бохо продолжает задавать настроение летнему сезону. Длинные бусы, серьги-кисти, крупные кольца, браслеты-манжеты и подвески с природными мотивами становятся заметной частью образа. Особенно актуально выглядят украшения с состаренным металлом, натуральным камнем, деревом или кожей. Их можно смело сочетать друг с другом: многослойность остается одной из главных особенностей этого направления. Кстати, классные бохо украшения можно присмотреть в различных винтажных магазинчиках, на блошиных рынках, в бабушкиных сундучках.

Анклеты

Браслеты на щиколотку снова вернулись в наши гардеробы. Популярны как тонкие цепочки с небольшими подвесками, так и более широкие модели. Среди декоративных элементов встречаются морские мотивы, цветы, ракушки и бусины. Анклеты можно носить не только с открытой обувью, но и поверх брюк, превращая привычный комплект в более выразительный.

Броши

Брошь давно перестала быть украшением исключительно для торжественных случаев. Сейчас ее используют гораздо смелее: закрепляют на рубашках, трикотаже, платьях, платках, сумках и брюках. В центре внимания массивные металлические модели, текстильные цветы, украшения с искусственными камнями и изделия с винтажным настроением. Особенно актуальны флористические мотивы, морские раковины и лаконичная геометрия.

Сумка-узелок

Компактные сумки с характерной конструкцией, где одна ручка продевается в другую, продолжают удерживать позиции. Для лета подходят модели из мягкой кожи, атласа, шелка или сатина. Актуальны как спокойные молочные, шоколадные и черные оттенки, так и насыщенные бирюзовые, оранжевые, мятные или баклажановые. Аксессуар одинаково гармонично смотрится и с повседневной одеждой, и с вечерними комплектами.

Винтажные часы

Изящные часы с небольшим циферблатом становятся альтернативой массивным спортивным моделям. Наиболее востребованы варианты на тонком кожаном или металлическом ремешке с лаконичным оформлением и римскими цифрами. Небольшие потертости, фактурный металл и классические оттенки ремешков только подчеркивают винтажную эстетику. Часы лучше носить самостоятельно или дополнять тонкой цепочкой без крупных браслетов.

Несколько удачно подобранных аксессуаров способны полностью изменить впечатление от привычного гардероба. Именно детали делают образ завершенным, помогают расставить акценты и позволяют легко добавить актуальные тенденции без покупки большого количества новой одежды.