Николь Кидман вышла в свет в платье-комбинации с декольте

Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в платье-комбинации с декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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59-летняя Николь Кидман посетила вечеринку, которая прошла в Портофино, Италия. Актриса вышла в свет в оранжевом платье-комбинации Dodo Bar Or с глубоким декольте, украшенном кружевом. Артистка добавила к образу ожерелье и золотые босоножки. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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25 июля Кидман подогрела слухи о новом романе с бизнесменом Майклом Рейнштейном. Актрису засняли на пляже в Портофино с инвестором. Пара вместе лежала под зонтиками, смеялась и пила коктейли. Однако официально отношения они пока не подтверждали.

До этого Николь Кидман была замечена на вечеринке в честь 50-летия ее подруги и коллеги Риз Уизерспун в Нэшвилле. Для закрытого мероприятия актриса выбрала черный кружевной корсет с декольте от Alexander McQueen стоимостью $1890 и серебристые брюки. Артистка дополнила образ чокером. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и вечерним макияжем.