Какой маникюр стал трендовым этим летом

Кажется, у каждого лета есть свой фирменный оттенок маникюра. В этом сезоне внимание досталось цвету mochi pink — мягкому розовому тону с полупрозрачным глянцевым финишем. Он выглядит свежо, аккуратно и легко вписывается почти в любой образ. Если привычный нюд уже успел надоесть, а яркие лаки кажутся слишком броскими, этот вариант становится идеальным компромиссом.

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Розовый маникюр давно не выходит из моды. Его выбирают и знаменитости, и поклонницы спокойной классики, потому что он делает руки более ухоженными и подходит практически под любой гардероб. Особенно популярны оттенки, которые близки к натуральному цвету ногтей. Они не спорят с одеждой, украшениями или макияжем и всегда выглядят уместно.

Mochi pink развивает эту идею, но делает ее более летней. Название вдохновлено японским десертом моти, который готовят из клейкого риса. Оттенок получился чуть насыщеннее привычного бледно-розового. В нем больше теплоты и легкости, поэтому маникюр выглядит живее, но при этом не теряет своей универсальности. Именно такой баланс сейчас особенно ценят любители минимализма.

Мастера отмечают, что главный секрет этого цвета — полупрозрачная текстура. Первый слой дает легкий оттенок, а сверху появляется влажный блеск, который напоминает гелевое покрытие. За счет этого ногти выглядят естественно, словно без плотного цветного лака. При этом сам маникюр не кажется скучным, ведь оттенок остается заметным и придает рукам свежий вид.

Еще один плюс тренда — его легко адаптировать под любой стиль. Самый простой вариант — короткие ногти с идеальной формой и гладким глянцевым покрытием. Такой маникюр выглядит дорого без лишних деталей и подходит на каждый день.

Тем, кто любит эксперименты, тоже есть где развернуться. Mochi pink отлично сочетается с эффектом омбре, когда цвет плавно переходит от более светлого к насыщенному. В результате получается мягкий акварельный эффект, который особенно красиво смотрится на солнце.

Оттенок можно использовать и как основу для нейл-арта. Например, добавить миниатюрные цветы или сделать французский маникюр, заменив привычный светло-розовый на более теплый и сочный вариант. Такой прием сразу делает классический дизайн современнее, но не превращает его в слишком яркий акцент.

Любителям необычных решений понравятся объемные детали и сочетание разных текстур. Хромированные элементы, металлический блеск и глянцевые акценты хорошо работают вместе с этим спокойным розовым цветом. А если хочется добавить немного настроения, можно выбрать рисунки в виде мелкого горошка или объединить розовый с нежным зеленым оттенком, который напоминает матча.

Mochi pink не требует сложного дизайна, подходит практически всем и выглядит актуально даже без декоративных элементов. Он остается достаточно нейтральным для повседневной жизни, но при этом выглядит интереснее привычного нюда. Именно такой маникюр станет главным фаворитом этого лета и точно задержится в трендах дольше одного сезона.