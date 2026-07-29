Волочкова преобразилась до неузнаваемости

Анастасия вновь навестила свою близкую подругу Елену Галицыну. Фотограф поработала над образом балерины.

© WomanHit.ru

Балерина Анастасия Волочкова активно ведет личный блог в социальных сетях. В нем она часто выкладывает домашние кадры и снимки с репетиций. Танцовщица любит смелые преображения и яркие эксперименты со стилем. Помогает ей в этом близкая подруга — известный фотограф Елена Галицына.

Накануне 50-летняя Волочкова снова побывала в гостях у приятельницы. Елена с радостью устроила для артистки новую эффектную фотосессию. Балерину изменили до неузнаваемости. На Анастасии красовался короткий темный парик и дерзкий рокерский наряд. Звезда позировала в черной майке с блестящей надписью, кожаных шортах и плаще. Образ дополнили эпатажные высокие ботфорты на шпильке.

© WomanHit.ru

В подписи к кадру Волочкова поблагодарила подругу за творчество. При этом она в очередной раз жестко ответила недоброжелателям. Артистка заявила, что люди, называющие ее красоту фотошопом, просто жалкие.

«Они не могут пережить настоящую красоту, радость, счастье и любовь других талантливых людей. И поверить, что так бывает по-настоящему», — пишет балерина.

Напомним, ранее Волочкова рассказывала об идеальном свидании. Она признавалась, что ценит искренность и живые эмоции, а не пафосные жесты и дорогие подарки.