Эксперт объяснил, как качество сна влияет на укладку

Из-за недостатка сна нарушается баланс фаз роста волос. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по уходовой технике компании TROUVER Ли Шэньхан.

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«Из-за недосыпания волосы преждевременно переходят в телоген — фазу покоя и последующего выпадения. Это называется телогеновая алопеция, и именно она стоит за большинством случаев, когда волосы редеют после длительного стресса или болезни. Связь запаздывает на два-четыре месяца, поэтому ее редко замечают вовремя», — заявил эксперт.

Он отметил, что хроническое недосыпание также нарушает усвоение нутриентов: цинка, биотина, железа и аминокислот, которые участвуют в строительстве структуры волоса. Показатели в анализах при этом могут оставаться в норме — просто на нижней ее границе, где питания фолликулов уже недостаточно. По словам специалиста, повышенный кортизол влияет на половые гормоны и гормоны щитовидной железы, которые напрямую управляют скоростью роста волос.

«Волосы — хороший индикатор того, как давно и насколько серьезно нарушен режим. Они не реагируют на одну бессонную ночь, но три-четыре месяца сбитого сна дают о себе знать», — отметил Шэньхан.

Эксперт заявил, что лишенный питания волос меняет не только скорость роста, но и структуру. Кутикула — внешний защитный слой волоса — у хронически недосыпающих людей хуже удерживает влагу и лежит менее плотно. Такие волосы пористее, быстрее теряют форму под влажностью и хуже держат укладку.