Наоми Кэмпбелл заметили на яхте с сумкой за два миллиона рублей

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в роскошном образе отдохнула на яхте. Снимки манекенщицы с Ибицы публикует Page Six.

Папарацци заметили 56-летнюю знаменитость в бирюзовом пляжном платье и популярных тапках Havaianas. На размещенных кадрах видно, что Кэмпбелл также надела солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а в руках она держала сумку модели Kelly Pochette люксового бренда Hermes стоимостью 24 500 долларов (около двух миллионов рублей).

В июле в сети появились снимки Кэмпбелл в откровенном виде без фотошопа. Она предстала перед камерами в бело-зеленом бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой.