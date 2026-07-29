Назван простой способ сделать образ визуально дороже

Звездный стилист Анвар Очилов раскрыл россиянам простой способ сделать образ визуально дороже. Его комментарий публикует «Абзац».

По словам эксперта, в настоящее время особенно актуальным и дорогим стал тигровый принт, который подходит и женщинам, и мужчинам.

«Если вспомнить, этот принт преподносил Versace очень долгое время в своих коллекциях. По сути, каждый дизайнер использовал его хоть раз в своей жизни», — отметил он.

При этом специалист посоветовал сочетать вещи с указанным узором с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками, а также с черными или красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками.

«Нет категорически точной рамки, ограничивающей сочетание», — указал Очилов.

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