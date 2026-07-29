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Россиянам назвали простой способ сделать образ визуально дороже

Lenta.ru

Звездный стилист Анвар Очилов раскрыл россиянам простой способ сделать образ визуально дороже. Его комментарий публикует «Абзац».

Назван простой способ сделать образ визуально дороже
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По словам эксперта, в настоящее время особенно актуальным и дорогим стал тигровый принт, который подходит и женщинам, и мужчинам.

«Если вспомнить, этот принт преподносил Versace очень долгое время в своих коллекциях. По сути, каждый дизайнер использовал его хоть раз в своей жизни», — отметил он.

При этом специалист посоветовал сочетать вещи с указанным узором с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками, а также с черными или красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками.

«Нет категорически точной рамки, ограничивающей сочетание», — указал Очилов.

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