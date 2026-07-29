Звезда сериала «Счастливы вместе» в откровенном виде отметила 46-летие

Российская актриса Наталья Бочкарева в откровенном виде отметила 46-летие. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Счастливы вместе» устроила торжество на яхте, прокатившись по Москве-реке. На одном из кадров она позировала на палубе в черном бра-топе с глубоким декольте и облегающих белых брюках. Также артистка примерила кружевное мини-платье.

«Спасибо всем, кто был рядом и сделал этот праздник таким особенным. Спасибо за эмоции, за атмосферу и за ощущение, что этот день действительно был прожит на все сто», — указала она в подписи.

Ранее в июле российская актриса театра и кино Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике.