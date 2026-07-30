«Шикарная». Жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в крошечном бикини

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, снялась в купальнике на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер показала фигуру в крошечных купальниках: глянцевом розовом и черном. Образ дополнила черная шляпа. Модель распустила волосы и отказалась от макияжа. Съемку она устроила на пляже у океана.

«Богиня», «Шикарная», «Вот это фигура», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

19 июля Хейли и Джастин Бибер появились на вечеринке, организованной после Чемпионата мира по футболу в нью-йоркском ресторане The Corner Store. Модель выбрала для закрытого мероприятия красное платье-комбинацию из осенней коллекции 2005 года Джона Гальяно для Dior, черные вьетнамки и очки. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Певец предпочел толстовку с принтом, широкие джинсы, кроссовки и очки.

Позже модель снялась в зеленом комплекте, который состоял из облегающего топа и шортов. Она позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа, но с патчами под глазами.