Джессика Альба попозировала в бельевом топе

Актриса Джессика Альба стала лицом новой рекламной кампании бренда Fendi. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летняя Джессика Альба позировала в бельевом топе и брюках. Образ дополнили массивные серьги и сумка из твида на золотой цепочке. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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В ноябре Альба впервые вышла в свет с возлюбленным, который моложе нее на 11 лет. Знаменитость приехала на благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе в сопровождении актера Дэнни Рамиреса. Пара перестала скрывать свои отношения. Они позировали перед фотографами, а также выложили совместные снимки в Instagram.

Слухи о романе артистов появились весной 2025 года, а летом папарацци подловили Альбу и Рамиреса возле дома актера. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Пара пока не дает комментариев по поводу своих отношений.