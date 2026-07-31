Виктория Лопырева прогулялась по Барселоне в прозрачной юбке

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева в откровенном образе отдохнула в Испании. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость в прозрачной юбке прогулялась по Барселоне вместе со стилистом Владиславом Лисовцом. На размещенных кадрах видно, что манекенщица заплела волосы в косу и сделала макияж в нюдовых оттенках. Приятели позировали вместе на балконе отеля.

Ранее в июле Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей. Она выбрала серое шелковое мини-платье отечественной марки Ulyana Sergeenko за 700 тысяч рублей и черные лодочки на каблуках итальянского бренда Valentino за 80 тысяч рублей. Кроме того, Лопырева продемонстрировала часы Cartier, стоимость которых более миллиона рублей. Общая цена изделий составила 1,9 миллиона рублей.