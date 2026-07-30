Светлану Бондарчук заметили на публике в прозрачном платье

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук вышла в свет в откровенном образе. Наряд она показала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

57-летняя знаменитость появилась на публике в черном платье, прозрачная ткань которого частично оголяла ее тело. В качестве обуви она выбрала туфли на высокой шпильке. Бондарчук отметила, что посетила фестиваль, программа которого была посвящена музыке, любви и дружбе.

© Соцсети

Ранее в июле 56-летнюю Наоми Кэмпбелл заметили на яхте с сумкой за два миллиона рублей. Папарацци запечатлели манекенщицу в бирюзовом пляжном платье и популярных тапках Havaianas. На размещенных кадрах видно, что Кэмпбелл также надела солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а в руках она держала сумку модели Kelly Pochette люксового бренда Hermes стоимостью 24 500 долларов (около двух миллионов рублей).