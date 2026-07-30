Трихолог разъяснил, почему волосы быстро становятся грязными

Очень часто причина стремительного загрязнения волос кроется в безобидных бытовых привычках. Они способствуют жирности и засаленности, что становится весьма досадной проблемой для многих женщин. Пять ошибок, из-за которых волосы слишком быстро пачкаются, назвала «Вечерней Москве» косметолог, пластический хирург, трихолог Мадина Осман.

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Маска на корни волос

Это одна из типичных ошибок многих женщин — наносить маску после мытья головы шампунем и бальзамом на самые корни. Использование средства подобным образом утяжеляет их и создает эффект грязных волос.

Правильно применять маску для волос в качестве дополнительного средства нужно так: отступите от корней три пальца вниз и только с этого момента начинайте наносить косметику на волосы. Такой подход позволит избежать быстрого загрязнения волос.

Грязная расческа

Немаловажную роль в уходе за своей шевелюрой играет чистая расческа. Наверное, вы замечали, что на щетинках со временем скапливаются не только волосы, но частицы кожного сала (себум). Если не очищать свою расческу и продолжать использовать, то загрязнения перекочуют на корни волос, и они быстро станут жирными.

Раз в месяц помещайте свою щетку в глубокую миску с мыльной водой и подержите ее там два–три часа. Потом протрите основание каждой щетинки сухой тряпочкой и механически очистите от остатков скопившейся грязи.

Некачественное очищение в процессе мытья головы

Также волосы быстро грязнятся из-за некачественного промыва волос. Так, например, если наскоро смыть шампунь, бальзам или маску, то велика вероятность, что остатки средства останутся у корней. Во-первых, тогда ваши волосы будут выглядеть прилизанными и несвежими. Во-вторых, частицы оставшихся профессиональных средств (ПАВ, загустители и силиконы) притягивают пылинки и себум, что обостряет проблему. Как итог — волосы выглядят тяжелыми и грязными, даже если вы помыли голову только вчера.

Слишком высокая температуры воды

Не стоит мыть голову и при слишком высокой температуре воды. Это провоцирует излишнюю активность работы сальных желез и быстро загрязняет корни. Горячая вода начинает сушить кожу головы, а ответной реакций на этот стресс является чрезмерная активация сальных желез. Правильная температура воды для мытья головы — не выше 37 градусов, а если вы можете перенести 34–35 градусов, то волосы будут сиять и блестеть.

Неподходящая косметика

Если вы страдаете от быстрого загрязнения волос, попробуйте сменить свою косметику для мытья головы. Нередко такая проблема обусловлена неподходящим выбором шампуней и кондиционеров. Так, например, увлажняющие средства не могут хорошо промыть жирную кожу головы, а если вы используете косметику с агрессивными сульфатами, то это тоже может повлиять на состояние корней. Вообще сильные моющие средства лучше не применять никому, потому что они влияют на работу сальных желез.

Потускнение волос с возрастом является естественным физиологическим процессом. Он связан с тем, что со временем количество клеток в организме, включая клетки волос, сокращается. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.