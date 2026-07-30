Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, снялась в купальнике и мини-юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Рудова показала фигуру в красном бикини и мини-юбке с разрезом. На других фото актриса позировала в черном купальнике, а также в боди и юбке. Волосы Рудова выпрямила и сделала легкий макияж.

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1 июля Рудова показала, как отдыхает в Бодруме. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

В мае звезда сериала «Универ» пришла на церемонию вручения премии АПКиТ, которая состоялась в Москве. Актриса вышла в свет в белом топе, который дополнила жакетом в тон, черными брюками в классическом стиле и клатчем. Артистка позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с тенями тенями, розовыми румянами и помадой.