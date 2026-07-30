Николь Кидман вышла в свет в «голом» топе и брюках

Голливудская актриса Николь Кидман продемонстрировала фигуру в «голом» топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

59-летняя Николь Кидман стала гостьей премьеры нового сезона сериала «Спецназ: Львица», которая прошла 29 июля в Нью-Йорке. Для закрытого мероприятия актриса выбрала полупрозрачный серебристый топ с вышивкой и белые широкие брюки. Артистка добавила к образу бежевые босоножки на каблуках, золотые часы и браслет. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

25 июля Кидман подогревала слухи о новом романе с бизнесменом Майклом Рейнштейном. Актрису засняли на пляже в Портофино с инвестором. Пара вместе лежала под зонтиками, смеялась и пила коктейли. Однако официально отношения они пока не подтверждали.

До этого Николь Кидман заметили на вечеринке в честь 50-летия ее подруги и коллеги Риз Уизерспун в Нэшвилле. Для закрытого мероприятия актриса выбрала черный кружевной корсет с декольте от Alexander McQueen стоимостью $1890 и серебристые брюки. Артистка дополнила образ чокером. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и вечерним макияжем.