Папарацци засняли Еву Лонгорию в крошечном бикини

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» и актриса Ева Лонгория вышла на публику в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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28 июля Ева Лонгория была замечена на пляже в Марбелье. Актриса была запечатлена в крошечном леопардовом бикини. Звезду «Отчаянных домохозяек» засняли с мокрыми распушенными волосами и без косметики. На других фото она шла в черном платье с разрезами, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

25 июля Лонгория посетила благотворительный гала-вечер Global Gift Gala в Марбелье. 51-летняя актриса выбрала для закрытого мероприятия серебристое макси-платье с декольте, которое было украшено пайетками. Артистка добавила к образу кольцо и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

До этого Лонгория появилась на ежегодном благотворительном гала-вечере Global Gift Gala в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса позировала на закрытом мероприятии в сияющем черно-белом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Образ артистки дополнили босоножки на каблуках, золотой браслет, кольца, массивные серьги и колье. Знаменитость снялась с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.