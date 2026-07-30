Звезда «Ландышей» снялась в бикини

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик продемонстрировала фигуру в откровенном бикини во время отдыха в Турции. Актриса отправилась на морскую прогулку на яхте и поделилась с подписчиками кадрами с путешествия.

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На фотографиях артистка позирует на фоне моря, демонстрируя стройную фигуру. Поклонники оценили внешний вид Здорик и оставили ей множество комплиментов.

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В ответ на похвалу актриса решила рассказать, что за её нынешней формой стоит не удачная генетика или случайность, а несколько месяцев работы над собой.

«Спасибо, друзья, за комплименты. Это не генетика и не чудо. Это мои труды за последние несколько месяцев», — призналась Здорик.

В комментариях актриса рассказала о своем подходе к преображению. По её словам, она внимательно следила за питанием, отказалась от сладкого и регулярно тренировалась. Здорик отметила, что заранее поставила перед собой конкретную цель и постепенно смогла ее достичь.