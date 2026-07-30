Хирург рассказал, почему даже в молодом возрасте нет четкого овала лица

Одна из самых частых причин отсутствия четкого овала лица в молодости — недостаточная проекция подбородка и нижней челюсти. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

© Magnific

«В медицине эту особенность называют микрогения. Из-за нее даже у молодого и стройного человека без лишнего веса и складок на шее контур нижней трети лица может казаться нечетким», — заявил врач.

Круглик отметил, что именно из-за этого люди в возрасте 25 лет и старше могут быть недовольны своим контуром подбородка, а другие, наоборот, сохраняют четкий профиль до глубокой старости.

«Со временем эта особенность становится очевиднее. Недостаточная костная поддержка способствует появлению избытка ткани в нижней трети лица, тем самым еще сильнее подчеркивая возрастные изменения», — заявил хирург.

Врач обратил внимание, что все поправимо. Например, если проблема в анатомии подбородка, то эффективным решением станет хирургическая коррекция, ментопластика.

«Для такой операции применяются индивидуальные импланты, спроектированные на основе трехмерной модели лица каждого конкретного пациента. Это позволяет не только увеличить подбородок, но и выстроить гармоничные пропорции, скорректировать профиль и сформировать более выраженный шейно-подбородочный угол», — объяснил Круглик.

Он добавил, что результат такой операции остается с пациентом навсегда и не требует регулярных коррекций.