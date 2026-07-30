Что надеть на пикник: идеальные образы на лето 2026

Пикник давно перестал быть просто обедом на траве. Сегодня это полноценный lifestyle-ивент, где важна каждая деталь: от пледа до посуды. Но главный вопрос, который мучает каждую девушку перед выездом на природу, — что надеть, чтобы было и стильно, и удобно?

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Дизайнеры и инфлюенсеры сошлись во мнении: одежда для пикника должна быть легкой, дышащей, но при этом продуманной до мелочей. Встречайте семь идеальных образов для летнего отдыха на природе от стилиста Екатерины Тимофеевой.

Романтичный сарафан-скатерть

Самый нежный и атмосферный тренд лета 2026 — «пикник-кор», где главным героем становится сарафан в клетку, напоминающий скатерть. Винтажная пастель в духе Peony Core: лиловый, роза, шалфей, пастельный желтый — задает тон безмятежности.

«Выбирайте модель макси или миди с воланами и рюшами, дополняйте соломенной шляпой с широкими полями и плетеной корзинкой вместо сумки. Идеально для тех, кто хочет выглядеть так, будто сошел с картины Моне», — советует стилист.

Элегантный льняной костюм

Классика, которая никогда не подводит. Льняной костюм — брюки и удлиненный пиджак или жилет выглядит дорого и органично вписывается в любой пейзаж. Наш эксперт советует выбирать светлые оттенки: бежевый, песочный, оливковый или небесно-голубой. Носите с базовой майкой или топом, а на ноги удобные сандалии или кеды. Такой образ одинаково хорош и для пикника, и для прогулки по городу.

Спортивный шик: брюки карго и кроп-топ

Для активных девушек, которые не прочь побегать в бадминтон или устроить фотосессию в поле. Брюки карго природных оттенков — хаки, оливковый, терракотовый в сочетании с кроп-топом или футболкой поло создают образ в духе 90-х.

«Дополните банданой на голове и массивными кроссовками на платформе. Этот лук — про свободу и динамику. Он удобен, не сковывает движений и при этом выглядит очень современно», — подчеркивает стилист.

Французский шик: белая блуза + деним

Вдохновение эстетикой Chloé и бохо-шиком 70-х. Белоснежная блуза с рукавами-буфами или вязаный топ в паре с джинсами на высокой посадке — беспроигрышное комбо для романтического пикника. Добавьте гипертрофированные очки в круглой оправе и плетеную сумку-корзинку. Этот образ подчеркивает женственность и при этом остается расслабленным.

Минимализм: шорты-бермуды и базовая майка

Для адептов минимализма — шорты-бермуды в тандеме с трикотажной майкой — комбо выглядит дорого и органично.

«Чтобы образ не казался скучным, добавьте кожаный ремень и массивный браслет. А легкий джемпер, небрежно накинутый на плечи, спасет от вечерней прохлады. Чистая эстетика, где каждая деталь на своем месте», — подчеркивает эксперт.

Яркий флоральный принт

Лето без цветов — не лето. Флористические принты остаются в топе, особенно на струящихся платьях из вискозы или шифона. Выбирайте крупные, почти художественные рисунки и сочетайте с минимальными аксессуарами. Екатерина:

«Такое платье не требует сложного стайлинга, ведь оно само по себе создает праздничное настроение. Добавьте сандалии на плоском ходу и соломенную шляпу и образ готов».

Универсальный комбинезон

Комбинезон из денима или легкого хлопка — идеальный вариант для пикника. Он практичен, не стесняет движений и мгновенно собирает образ. Носите его с кедами или сандалиями, а на случай прохлады накиньте ветровку или оверсайз-свитшот. Выбирайте свободные модели с карманами, в них удобно носить телефон и другие мелочи.

О чем не стоит забывать: аксессуары и обувь

Пикник — не равно подиум, поэтому каблуки и тесная обувь остаются дома. Идеальный выбор: кеды, кроссовки, сандалии на плоском ходу или балетки. Главное, чтобы ногам было комфортно ходить по траве и песку.

«Аксессуары должны быть не только красивыми, но и функциональными. Солнцезащитные очки и головной убор — обязательны. Шляпа не только завершает образ, но и защищает от солнца. Вместо сумки можно взять плетеную корзину — стильно и практично одновременно», — советует стилист.

Главное правило: одежда для пикника должна быть легкой, дышащей и удобной. Натуральные ткани спасут в жару. А пастельные и природные оттенки не только выглядят свежо, но и отражают солнечные лучи.