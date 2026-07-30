Дочь Леонида Якубовича позагорала в купальнике

Дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара поделилась с подписчиками кадрами с отдыха. Судя по опубликованным фотографиям, 28-летняя девушка отправилась на курорт в Турцию, где проводит время у моря и наслаждается пляжным отдыхом.

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Варвара сначала показала подписчикам атмосферу своего отпуска. В её социальных сетях появился снимок утреннего кофе с местными сладостями, а затем девушка поделилась собственными фотографиями пляжа.

На кадрах дочь ведущего «Поля чудес» позирует в купальнике и необычных очках с изображениями попугаев. Варвара решила с юмором прокомментировать свой пляжный образ и написала:

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«Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами».

Варвара проводит отпуск в расслабленной атмосфере и не упускает возможности повеселиться и поделиться с аудиторией забавными моментами из поездки.

Ранее дочь Леонида Якубовича пожаловалась на бессонные ночи в Москве из-за шума.

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