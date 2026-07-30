Зендая пришла на премьеру фильма в платье с золотой «паутиной»

Голливудская актриса Зендая в платье с «паутиной» вышла в свет с супругом и коллегой Томом Холландом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Зендая и Том Холланд пришли на премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» в Лондоне. Актеры позировали перед фотографами, стоя в обнимку. Артистка вышла на публику в белом макси-платье Tamara Ralph с золотой «паутиной» и декольте. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с розовыми рунами и темно-красной помадой. Том Холланд появился на мероприятии в белой рубашке с галстуком, бордовом костюме и черных туфлях.

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27 июля Зендая снялась в черном платье с глубоким декольте и объемной юбкой. Образ знаменитости дополнили капроновые колготки, туфли на каблуках и массивные серьги. Визажист сделал артистке макияж с черными тенями и нюдовой помадой, а стилист — укладку с необычной челкой.

До этого 29-летняя артистка стала гостьей кинопремьеры в Лондоне. Зендая позировала на красной дорожке в белом макси-платье Schiaparelli с имитацией груди и жемчужной юбкой, украшенном бахромой. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, серьги и колье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с серебристыми тенями, розовыми румянами и блеском.