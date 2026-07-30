Дочь Николь Кидман попала на обложку журнала Elle

Старшая дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз попала на обложку журнала Elle. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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18-летняя Роуз, которая на данный момент строит карьеру модели, позировала в белом платье люксового бренда Dior. Известно, что наследница телезвезды недавно стала амбассадором всемирно известной марки.

В интервью Elle манекенщица призналась, что планирует попробовать себя и в индустрии кино.

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В марте Сандей Роуз высмеяли в сети за нелепую походку на модном показе Calvin Klein.