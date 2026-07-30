Какие процедуры пилинга можно делать летом, а какие — нет

Лето традиционно считается сезоном, когда многие откладывают пилинги до осени. Причина понятна: активное солнце повышает риск нежелательных реакций после некоторых видов эксфолиации. Однако полный отказ от процедуры — давно устаревшее правило.

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Современная косметология располагает методиками, которые можно проводить даже в период высокой солнечной активности, если они подобраны правильно и соблюдаются рекомендации по восстановлению кожи. Главное понимать, какие пилинги допустимы летом, а какие лучше перенести на более прохладное время года. И в этом нам помог разобраться косметолог и дерматовенеролог Галина Глухова.

Что такое пилинг и зачем он нужен

Пилинг — это процедура контролируемого удаления ороговевших клеток эпидермиса. Ее задача заключается в ускорении естественного обновления кожи, улучшении ее внешнего вида и подготовке к восприятию активных компонентов уходовой косметики.

«Кожа непрерывно обновляется. Новые клетки формируются в глубоких слоях эпидермиса, постепенно перемещаются к поверхности, а затем отшелушиваются. С возрастом процесс замедляется. На скорость обновления также влияют ультрафиолетовое излучение, курение, неправильный уход, хронический стресс и другие внешние факторы», — говорит Галина.

Когда естественное отшелушивание нарушается, роговой слой становится толще. Лицо приобретает тусклый оттенок, кожа выглядит более грубой, поры легче закупориваются, усиливается жирный блеск, появляются воспаления, а косметические средства проникают хуже.

После пилинга поверхность кожи становится более гладкой, улучшается цвет лица, уменьшается выраженность неровностей рельефа и создаются условия для более быстрого обновления эпидермиса.

Почему раньше пилинги летом запрещали

«Этот запрет появился не случайно. После агрессивного воздействия кожа временно теряет часть естественной защиты. Если в этот период она подвергается интенсивному воздействию ультрафиолета, возрастает вероятность осложнений», — отмечает эксперт.

Мы также писали о других процедурах, которые лучше не делать в летнее время здесь.

Среди наиболее частых последствий:

появление пигментных пятен;

сухость и шелушение;

раздражение;

усиление фотостарения;

более длительное восстановление кожи.

После удаления части рогового слоя молодые клетки оказываются менее защищенными от солнечного излучения. В ответ кожа начинает активнее вырабатывать меланин, что может привести к стойкой гиперпигментации. Поэтому срединные и глубокие пилинги рекомендуют проводить в осенне-зимний период, когда солнечная активность значительно ниже.

Можно ли делать пилинг летом

«Полного запрета на летние процедуры не существует. Ограничения касаются преимущественно глубоких и срединных химических пилингов, которые вызывают выраженное повреждение кожи и требуют длительной реабилитации. После процедур необходимо избегать активного солнца в течение нескольких недель, поэтому проводить их летом неудобно и рискованно», — комментирует косметолог.

Поверхностные виды эксфолиации действуют значительно мягче. К ним относятся и домашние составы, например, пилинги с небольшим количеством кислот, энзимные пудры, скрабы, гоммажи и прочее. При правильном подборе состава, соблюдении рекомендаций косметолога и ежедневном использовании солнцезащитных средств многие из них допустимы даже в теплое время года. При этом проводить процедуру желательно вечером, чтобы кожа успела частично восстановиться до следующего дня.

Какие виды пилингов существуют

По способу воздействия все пилинги можно разделить на три основные группы.

Механический пилинг — ороговевшие клетки удаляются при помощи абразивных частиц или специальных насадок. К нему относятся скрабы, гоммажи, брашинг, микродермабразия.

«Преимущество механической эксфолиации — быстрый визуальный результат. Однако подобные процедуры могут оставлять микроповреждения, поэтому подходят не всем. При чувствительной коже, куперозе или склонности к раздражению такие методы используют с осторожностью», — говорит Галина.

Энзимный пилинг — действие основано на ферментах, которые растворяют связи между ороговевшими клетками. Чаще всего применяются папаин, бромелаин, субтилизин.

«Ферментные пилинги считаются одними из самых деликатных. Они подходят чувствительной коже, могут использоваться при куперозе, склонности к раздражению и дают мягкое обновление без выраженного периода восстановления. При выраженной гиперпигментации, рубцах или возрастных изменениях энзимные составы обычно применяются курсом», — подчеркивает эксперт.

Химический пилинг — для отшелушивания используются различные кислоты. Именно химические пилинги обладают самым широким спектром действия. Они различаются по глубине проникновения, концентрации кислот и уровню кислотности раствора.

«Поверхностные затрагивают только верхние слои эпидермиса. Срединные воздействуют глубже и применяются при выраженных возрастных изменениях, постакне, рубцах и расширенных порах. Глубокие вызывают контролируемое повреждение значительной толщины кожи и выполняются только по строгим показаниям», — комментирует косметолог.

Как ухаживать за кожей после летнего пилинга

Восстановительный период во многом определяет итог процедуры. В первые дни рекомендуется использовать мягкие очищающие средства без абразивных частиц, не тереть лицо полотенцем и не прикасаться к коже без необходимости.

После разрешения косметолога можно подключить увлажняющие и смягчающие средства с компонентами, поддерживающими восстановление кожного барьера, например пантенолом или алоэ.

На протяжении всего периода восстановления необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF 30-50 и обновлять его при длительном пребывании на улице.

В течение нескольких недель желательно отказаться от активного загара, а также временно не посещать бани и сауны.

Летний сезон сам по себе не является противопоказанием для пилингов. Ограничения касаются процедур, вызывающих выраженное повреждение кожи и требующих длительной реабилитации. Поверхностные кислотные, ферментные и ультразвуковые пилинги могут проводиться в теплое время года после оценки состояния кожи и при строгом соблюдении рекомендаций по восстановлению.