Энн Хэтэуэй появилась в Нью-Йорке в эффектном полупрозрачном наряде

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая находится на позднем сроке беременности, появилась на публике в Нью-Йорке. Звезда отправилась на запись телепрограммы в рамках промокампании нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея».

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Актрису заметили выходящей из чёрного внедорожника. Ей помог телохранитель, после чего Хэтэуэй направилась к зданию студии, улыбаясь фотографам и прохожим.

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Для выхода в свет 43-летняя артистка выбрала белый топ с сетчатой нижней частью и полупрозрачную юбку в бело-голубую полоску. Наряд подчеркнул заметно округлившийся живот актрисы. Образ Хэтэуэй дополнила солнцезащитными очками в белой оправе, розовыми мюлями на каблуке с цветочным декором и комбинированной сумкой Prada.

Среди аксессуаров звезда предпочла лаконичные серьги, металлический чокер, несколько колец и массивные браслеты из жёлтого золота. В макияже актрисы преобладали нежные оттенки румян и коралловый блеск для губ. Волосы ей уложили мягкими вьющимися локонами с пробором посередине.

Ранее Энн Хэтэуэй призналась, что была удивлена третьей беременности.