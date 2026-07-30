Косметика с глутатионом: все, что нужно знать о самом обсуждаемом компоненте года

На бьюти-арене новый герой — глутатион. Сыворотки и кремы, формулы которых держатся на главном компоненте сезона, появляются как грибы после дождя и тут же отправляются в виш-листы энтузиастов, всегда находящихся в поиске рабочих компонентов. Вместе с экспертами рассказываем, за что индустрия полюбила глутатион — и показываем, в каких банках его искать.

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Что такое глутатион

Глутатион — это трипептид, который состоит из трёх аминокислот: глутаминовой, глицина и цистеина. За его суперсилу отвечает цистеин — он содержит серу, которая эффективно нейтрализует токсины и свободные радикалы в организме. Простыми словами, глутатион — это мощный антиоксидант, который присутствует в наших клетках.

Тренд на компонент, как сложилось в индустрии, пришёл из Южной Кореи. Там глутатион сперва полюбили в формате БАДов — капсул, порошков и желе, которые принимают для осветления тона кожи. Модифицированным вариантом ухода стала капельница «Золушка» и её аналоги, которые подразумевают уже внутривенное введение коктейля из щедрой дозы глутатиона, витамина С и других антиоксидантов.

В этом году компонент покорил уже классическую косметику, облюбовав формулы кремов, сывороток и других продуктов для домашнего ухода. Не устраивает пигментация и тусклая кожа? Глутатион создан как раз для решения этих задач.

«Я бы рассматривала глутатион прежде всего в тех случаях, когда кожа сталкивается с выраженным оксидативным стрессом. Это актуально при тусклом цвете лица, неровном тоне, склонности к пигментации, следах постакне. Также после активного воздействия ультрафиолета, загрязнённой городской среды и хронического стресса. Кроме того, глутатион можно включить в домашний уход как поддерживающий антиоксидантный компонент после эстетических процедур, когда коже важно быстрее восстановиться», — Екатерина Круглик, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач сети VIP Clinic.

Основные функции глутатиона в уходе за кожей

Функционал глутатиона можно разделить на две части. Во-первых, он даёт коже антиоксидантную поддержку, за счёт чего она лучше справляется с последствиями окислительного стресса: преждевременным старением, тусклым и неровным тоном. Во-вторых, компонент отлично показал себя в работе с пигментацией.

«Глутатион может влиять на процессы образования меланина, поэтому его используют в формулах, направленных на более ровный тон кожи и мягкое осветление участков гиперпигментации. Но я бы не называла его волшебным компонентом: в грамотном уходе он работает мягко и лучше всего проявляет себя в сочетании с SPF, аппаратными методиками в клинике (например, фототерапией) и другими правильно подобранными компонентами», — Мария Ширшакова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, косметолог, дерматолог, основатель клиники естественной красоты NBMC.

С какими компонентами сочетается глутатион

Глутатион лучше всего покажет себя в компании с другими антиоксидантами, а также компонентами, нацеленными на выравнивание тона и поддержку барьера. Среди них, например, витамины С и Е, феруловая и гиалуроновая кислоты, ниацинамид, пантенол, пептиды и церамиды.

Усилить эффект глутатиона помогут не только соседние компоненты, но и правильно выстроенная система ухода.

«Регулярный SPF утром, мягкое очищение, восстановление барьера и отсутствие раздражения. При работе с пигментацией это принципиально важно: если кожа раздражена и есть воспаления, то пигментация может, наоборот, усиливаться», — объясняет Мария Ширшакова.

Ещё один плюс глутатиона — отсутствие строгих ограничений при совместимости с другими компонентами. Гораздо важнее, отмечают эксперты, обратить внимание на состояние кожного барьера и не перегружать его агрессивными активами и процедурами. Например, ретиноидами, высокими концентрациями кислот или частыми пилингами, которые могут вызвать жжение и сухость.

«Это не всегда вопрос химической несовместимости, чаще — вопрос переносимости кожи. Чем спокойнее кожный барьер, тем лучше кожа принимает активные компоненты», — резюмирует Ширшакова.

Глутатион пахнет серой — это нормально?

Да. Это связано с химической структурой вещества и наличием в нём серы, которая и даёт тот самый аромат.

«Сам по себе такой запах не говорит, что средство испорчено. Гораздо важнее оценивать стабильность формулы в целом: изменился ли цвет продукта, текстура, появились ли признаки окисления, нарушены ли условия хранения. Лёгкий специфический запах для этого компонента допустим», — объясняет Екатерина Круглик.

На что обратить внимание при выборе косметики с глутатионом

Для начала стоит обратить внимание на саму формулу продукта. Здесь значимую роль играет биодоступность — именно она отвечает за проникновение компонентов в глубокие слои кожи, а следовательно, повышает их эффективность. Для глутатиона, говорит Екатерина Круглик, биодоступность принципиальна:

«При наружном использовании он не всегда легко проникает через роговой слой, поэтому более интересны средства со стабилизированными формами, липосомальными системами или другими технологиями доставки».

Кроме того, советует Мария Ширшакова, стоит присмотреться к остальным активам состава.

«Хорошо, если глутатион находится не один, а в составе продуманной антиоксидантной или осветляющей композиции: с витамином С, ниацинамидом, феруловой кислотой, увлажняющими и барьерными компонентами», — говорит эксперт.

Следующий пункт — упаковка. В случае с глутатионом лучше избегать банок, которые придётся открывать при использовании или лезть туда руками.

«Антиоксидантные компоненты чувствительны к свету, воздуху и условиям хранения, — рассказывает Ширшакова. — Поэтому лучше выбирать средства в непрозрачной упаковке, флаконе с помпой или дозатором».

«Если говорить совсем практично, я бы ориентировалась на три критерия: адекватная формула, продуманная упаковка и репутация бренда в работе с активными ингредиентами. — резюмирует Екатерина Круглик. — В случае с глутатионом это принципиальный момент, потому что его эффективность в наружном уходе напрямую зависит не только от концентрации, но и от того, насколько технологично сделан продукт».

Гидрогелевые патчи с глутатионом против пигментации и постакне Glutathione 7, ma:nyo

Уход уходом, но про эстетику тоже не забываем: выбираем форму патча и наклеиваем на участок кожи с неровным тоном. А дальше — почти волшебство. Гидрогель создаётся посредством «запекания» сыворотки, в составе которой глутатион. От тепла кожи патчи начинают таять, и активные вещества проникают в эпидермис, борясь с пигментацией, постакне, тёмными кругами и тусклостью.

Сыворотка для сияния кожи с глутатионом, Dr. Ceuracle

Тусклый цвет лица, следы усталости, пигментные пятна — с этими насущными проблемами средство борется в первую очередь. Принцип действия довольно прост: глутатион в основе контролирует производство меланина, отвечающего за оттенок кожи. Таким образом, её тон выравнивается и осветляется. Усиливают эффект ниацинамид, витамин С и экстракт облепихи.

Сыворотка с глутатионом Glutathione Tone On Serum, VT

Тренд на гладкую и плотную (будто «дельфинью») кожу набирает обороты. И пока одни записываются на соответствующие бьюти‑процедуры, другие изучают косметические средства, которые обещают подобный результат. Эта сыворотка с 0,1 % глутатиона в составе мягко полирует кожу, делая её гладкой, борется с тусклостью и выравнивает тон, параллельно убирая следы высыпаний.

Омолаживающая эмульсия для лица Émulsion Precurseur Anti‑âge, Linda Kristel

Берём курс на интенсивное омоложение: в пути пригодится лёгкая эмульсия для увядающей кожи. По текстуре средство напоминает нежирные сливки — оно быстро впитывается и кажется невесомым, а потому идеально подходит для использования летом. Главная фишка — набор антиоксидантов, среди которых глутатион: они защищают от свободных радикалов и запускают восстановительные процессы.

Крем с витаминными капсулами Vita Toning, d’Alba

Здесь глутатион работает в компании с витамином С и экстрактом белого трюфеля. Комплекс доставляется по адресу с помощью микроскопических капсул: в подобном виде полезные ингредиенты проникают глубже. Попав внутрь, они обеспечивают антиоксидантную защиту, выравнивают тон кожи и повышают её тонус, в результате чего уменьшается выраженность морщин.

Антиоксидантная сыворотка Glutagold, Librederm

В качестве «курьеров», которые доставляют глутатион в пункт назначения, а именно глубоко в эпидермис, работают микрочастицы золота, которые защищают компонент от преждевременного распада. Достигнув цели, глутатион начинает трудиться над выравниванием рельефа кожи, а золото даёт лифтинг‑эффект и сияние. Несмотря на густую текстуру, средство не оставляет жирной плёнки и ощущения липкости.

Маска‑плёнка для сияния кожи Glutathione Glo, Dabo

Что по активным компонентам: глутатион защищает клетки от повреждений, с несовершенствами кожи работает ниацинамид. Масло жожоба питает, аденозин повышает упругость, а гиалуронка напитывает влагой. По итогу средство деликатно очищает поры и придаёт коже сияние.

Крем мульти‑пептид с глутатионом, Booster Bar

Формула анти‑эйдж крема усилена глутатионом, который особенно необходим возрастной коже: защищает её иммунитет, восстанавливает свежесть, борется с неровным тоном. Параллельно работает комплекс пептидов, сокращая глубину мимических морщин и стимулируя выработку коллагена, а удерживают влагу масла и фосфолипиды.

Выравнивающий крем для лица AM:PM Glutathione and Vita Complex, L. Sanic

Глутатион здесь усилили астаксантином и витаминами A, B, C, Е, а также маслами оливы, жожоба и авокадо. Вместе они стоят на страже здоровья кожи: регенерируют клетки, предотвращают появление морщин и заломов, устраняют дефекты цвета и максимально увлажняют.

Крем Gold Kiwi Vita C Plus, Holika Holika

Команду «Сияй!» все уже давно воспринимают буквально: хайлайтер — хорошо, но куда ценнее здоровая кожа с естественным сиянием, которое поможет вернуть глутатион. В формуле крема также 70 % экстракта золотого киви: такого объёма хватает, чтобы в том числе выровнять тон. Пантенол защищает от возможных покраснений, а менадион снижает риск появления сосудистых звёздочек.

Сыворотка для лица осветляющая с глутатионом No. 5, Numbuzin

Ремонтировать клетки глутатиону помогает верный союзник в лице альфа‑арбутина, который тоже умеет делать кожу визуально чище, осветляя следы постакне и уменьшая возрастные пятна. Ещё один соратник — витамин C. Он тонизирует и придаёт лицу здоровое сияние. Без трендового ниацинамида и его способности сужать поры и контролировать себум здесь тоже не обошлось.