В образе Меган Маркл нашли странную деталь

Меган Маркл, супруга принца Гарри, посетила премьеру документального фильма «Королевы печенья» в Лос‑Анджелесе. Гости мероприятия и поклонники обратили внимание, что на руке Меган не было её знаменитого помолвочного кольца, подаренного Гарри в 2017 году накануне свадьбы. Об этом сообщает издание Express.

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Это украшение имеет особую историю и глубокую эмоциональную ценность для супругов. Дизайн украшения придумал сам принц Гарри. Центральным элементом стал крупный бриллиант огранки «кушон», привезённый из Ботсваны. По бокам от него расположены два более мелких бриллианта круглой огранки — они взяты из личной коллекции принцессы Дианы, матери Гарри.

Стоит отметить, что Меган уже не в первый раз появляется на публике без этого кольца. Она также не надевала его во время визита в Иорданию в начале года, когда посещала Национальный центр реабилитации наркозависимых.

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Ранее Меган Маркл раскритиковали из-за её поведения на кулинарном шоу в Австралии.