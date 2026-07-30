Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду

Популярный в 1990-х годах вид обуви вернулся в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Отмечается, что они появились в начале XX века как обувь для тенниса. При этом в настоящее время данные изделия заполонили соцсети и стали частью стритстайл-образов в рамках повышенного интереса к эстетике 1990-х годов.

По словам журналистов, указанную обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например с джинсами и джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими юбками.

В июне сообщалось, что популярные в 1990-х годах купальники также вновь стали трендом летом 2026 года.