Как правильно окрашивать волосы в домашних условиях?

Домашнее окрашивание волос обладает рядом преимуществ: оно позволяет существенно сократить расходы, поскольку услуги профессиональных салонов нередко обходятся в крупную сумму, а также дает свободу в выборе времени — процедуру можно провести тогда, когда это максимально удобно. Однако чтобы добиться желаемого эффекта и не навредить волосам, важно грамотно подойти к процессу и четко следовать правилам, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Начните с четкого определения желаемого оттенка. При подборе краски примите во внимание несколько ключевых факторов: исходный цвет волос, степень изменения тона (требуется ли радикальная смена цвета или достаточно легкого тонирования), а также особенности структуры волос — например, если они сухие, жирные или поврежденные, потребуется специальный состав либо дополнительный подготовительный уход.

За двое суток до процедуры обязательно проведите тест на аллергическую реакцию. Также рекомендуется сделать пробное окрашивание на небольшой пряди — это позволит заранее увидеть, как ляжет цвет, и избежать разочарований. Перед нанесением состава волосы должны быть чистыми и полностью сухими: лучше вымыть их за сутки до окрашивания — так пигмент распределится равномернее.

При подготовке красящего состава строго придерживайтесь инструкции производителя. Как правило, краску нужно соединить с активатором или осветлителем в пропорции, указанной на упаковке. Для удобства разделите волосы на отдельные секции — это обеспечит аккуратное и равномерное нанесение. Начинайте обработку с затылочной зоны, постепенно продвигаясь к верхней части головы. Уделите внимание корням и всей длине прядей — важно, чтобы состав покрыл волосы полностью. После распределения краски аккуратно расчешите волосы: это поможет добиться однородного оттенка.

Крайне важно контролировать время выдержки, обозначенное в инструкции (обычно оно варьируется от 20 до 45 минут). Превышение рекомендованного срока чревато повреждением структуры волос и непредсказуемым результатом. Если хочется более интенсивного тона, допустимо незначительно увеличить время воздействия, но ни в коем случае не выходите за рамки максимально допустимого периода.

Для защиты одежды используйте старые вещи — например, халат или футболку, которые не жалко испачкать. Кожу по линии роста волос стоит предварительно обработать кремом или маслом: это снизит риск раздражения и упростит удаление попавшего состава.

После завершения выдержки тщательно смойте краску теплой водой без шампуня. Многие специалисты советуют сначала полностью удалить остатки состава, а затем применить мягкий шампунь. В дальнейшем для поддержания цвета и укрепления волос регулярно используйте питательные маски и бальзамы, предназначенные специально для окрашенных локонов.

Не стоит проводить окрашивание сразу после химической завивки или осветления: между этими процедурами необходимо выдержать паузу как минимум в 2 3 недели. Для ополаскивания лучше не использовать воду с высоким содержанием хлора — оптимальным вариантом будет мягкая или бутилированная вода.

Если результат не оправдал ожиданий, не стоит впадать в панику: зачастую ситуацию можно скорректировать в домашних условиях. Например, для удаления нежелательного оттенка применяют специальные смывки либо оттеночные шампуни. Если цвет получился темнее планируемого, эти средства помогут выровнять тон. При необходимости повторного окрашивания подберите оттенок, близкий к полученному (чуть светлее или темнее), и проведите процедуру не раньше чем через две недели.

Важно помнить, что процедуры по обесцвечиванию или значительному осветлению волос лучше доверить профессионалу — их оптимально выполнять в салоне.

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