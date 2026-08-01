Модель Алеся Кафельникова с синей помадой снялась в тренче

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась с ярким макияжем. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Алеся Кафельникова позировала в тренче, надетом на голое тело, стрингах и акцентной кепке. Образ дополнила сумка Birkin от бренда Hermes. При этом модели сделали макияж с глянцевой синей помадой и белыми тенями и ресницами. В кадре она лежала на диване.

22 апреля Алеся Кафельникова появилась на презентации коллаборации NUME × Sorelle Era, которая прошла в Театральном центре «На Плющихе». Она вышла в свет в черном боди с декольте и кружевом, которое сочетала с прозрачной юбкой, массивным ремнем, лиловыми колготками и туфлями на каблуках. Модель добавила к образу голубые перчатки, клатч и диадему. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

До этого Алеся Кафельникова стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Манекенщица позировала в голубом мини-платье с глубоким декольте и белых чулках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий дневной макияж.

Ранее Селена Гомес в оголяющем грудь платье появилась на презентации своего бренда.