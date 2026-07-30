Блондинкам вишенка к лицу: как понять, какой оттенок помады вам подойдет

«Вечерняя Москва» пообщалась со стилистом с 20-летним стажем, блогером Недель моды в Милане и Париже Екатериной Савицкой, и узнала, как правильно подобрать помаду.

© Вечерняя Москва

Продукт, который вы наносите на губы, точно можно назвать хорошим, если он не сушит кожу и не вызывает раздражения.

— Хорошая помада выравнивает цвет губ, если есть шелушение, слегка увлажняет. А еще она должна держаться минимум три–четыре часа без явного скатывания, — объясняет Екатерина Савицкая.

Цветотип (и особенно подтон), по словам эксперта, — ключевой фактор в выборе помады. Он определяет, какие оттенки будут выглядеть на вас «дорого» и естественно, а какие — уводить в желтизну или придавать серость лицу.

— Если у вас холодный подтон кожи, выбирайте холодные оттенки: слива, малина, вишня, мерло, лавандовые, черничные, холодные розовые цвета, — рассказывает Савицкая. — А что наносить смуглым девочкам, или дамам с рыжинкой и теплыми глазами? Им на помощь приходят следующие тона: алые, персиковые, томатные.

Теплому же подтону подходят оттенки: томат, терракот, коралл, кирпич.

Девушкам со светлой кожей, с розовым отливом, блондинистым, с русыми волосами, холодными глазами подойдут малиновые, ежевичные, сливовые оттенки.

А еще классический красный с синеватым подтоном (рубиновый, мерло) — беспроигрышное сочетание, которое часто использует кинематограф, чтобы показать роскошную и привлекательную женщину.

Обладательницам темных волос «цвета воронова крыла» стоит обратить внимание на глубокие ягодные и винные оттенки.

Кстати, помаду можно подбирать и под общий внешний вид губ.

— Крупные губы смотрятся эффектно и сексуально, а яркая помада еще больше усиливает этот акцент. Поэтому яркие пухлые губы лучше уравновешивать мягким матовым цветом, от этого они визуально выглядят меньше.

А вот тонкие губы не любят плотный матовый цвет — от него они выглядят еще тоньше. Если у вас тонкие, изящные губы, лучше выбирайте глянцевые и полупрозрачные текстуры, — дополняет эксперт.

А чтобы случайно не выбрать «бабушкину» помаду, избегайте слишком «кислотных» красных оттенков с явной оранжевой кислотностью. Это сразу дешевит макияж.

— А еще соблюдайте баланс в макияже. Яркая красная помада и минималистичный макияж глаз всегда выглядят стильно, — добавила Екатерина Савицкая.

Кроме того, в социальных сетях девушки часто делятся своими «лип-комбо» — комбинацией разных продуктов для губ, которые дают «вау-эффект». Таким успешным вариантом может стать, например, сочетание карандаша для губ, помады и блеска.

— Используйте карамельный контур плюс шоколадный или терракотовый центр. И добавьте легкий глянцевый блеск сверху. Получится очень выигрышное сочетание для теплых подтонов и смуглой кожи, — делится стилист. — Девушки с холодным подтоном могут попробовать следующее сочетание: розовый или сливовый контур плюс вишневая помада, а сверху добавить слабовыраженный блеск.

Факт

Помада — один из самых старых элементов косметички. В древности для повышения своей привлекательности ею даже пользовались мужчины! Красящее средство для губ делали из порошка-смеси воска, кармина, жира и красной охры.

Косметика своими руками

Ингредиенты:

пчелиный воск — пять граммов, масло ши — пять граммов, масло сладкого миндаля — десять миллилитров, витамин Е (в масле) — две капли.

Важно: посуду и палочки для перемешивания протрите спиртом, иначе продукт заплесневеет через две недели.

Трем, мешаем

Измельчите воск и масло ши на терке, сложите все ингредиенты (воск, ши, жидкое масло) в чистый стакан или металлическую кружку.

Кашеварим

Поставьте емкость на водяную баню. Помешивайте силиконовой лопаткой, пока смесь не станет полностью прозрачной.

Финальные штрихи

Добавьте витамин Е, быстро перемешайте.

Пользуйтесь

Оставьте на столе до полного застывания (два-три часа). Храните до трех месяцев в прохладе. Если появился прогорклый запах — выкиньте.

Самая большая ошибка, которую до сих пор совершают многие женщины после 40 лет, — это попытка одеваться не «для себя», а для «своего возраста». Как найти свой стиль и почему пора забыть о «негласном списке запретов», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала стилист Селена Сафарова.