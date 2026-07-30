53-летняя Хайди Клум снялась в бикини в рекламе чипсов

53‑летняя Хайди Клум вновь доказала, что возраст — не помеха ни смелости, ни сексуальности. Супермодель снялась в чёрном бикини на борту яхты, чтобы прорекламировать чипсы. В посте звезда предложила подписчикам выбрать любимый из трёх эксклюзивных вкусов.

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В недавнем интервью Клум рассказала о своём отношении к современным трендам на экстремальную худобу и препаратам для снижения веса. Модель призналась, что с возрастом пришла к мысли, что изнурять себя диетами — не для неё.

По словам модели Victoria’s Secret, особую роль в принятии своего тела сыграл её муж Том Каулитц. Именно он первым сказал ей, что она будет выглядеть лучше, когда поправится, потому что «на костях должно быть мясо». Поначалу такое заявление шокировало звезду.

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Ранее Клум и её дочь раскритиковали за рекламу нижнего белья.

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