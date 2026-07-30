Карди Би прокомментировала слухи о пластике ягодиц

Карди Би в ходе прямого эфира в личном блоге подтвердила, что перенесла операцию по уменьшению ягодиц, и решительно пресекла домыслы поклонников. В ответ на вопрос подписчика рэперша заявила, что уже делала эту процедуру, и подчеркнула, что не планирует дальнейших вмешательств.

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«Я не собираюсь делать ещё подтяжку. И не собираюсь сидеть без дела четыре месяца. Я, как уже говорила, веду активный образ жизни. Мне нравится, как сейчас выглядит моё тело. Я чувствую себя комфортно в своём теле», — заявила она.

По словам 33‑летней исполнительницы, из‑за особенностей кожи простая липосакция не стала бы решением. Она могла бы привести к обвисанию тканей, а длительный восстановительный период не вписывается в её активный образ жизни.

Напомним, ранее артистка рассказывала о небезопасных инъекциях, сделанных в юности, а также о других косметических процедурах — в том числе об увеличении груди и установке виниров. В 2019 году Карди Би заявляла, что больше не намерена прибегать к пластической хирургии.