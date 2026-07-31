Ведущий «Модного приговора» назвал тренд, который вернется из 1960-х

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал тренд, который вернется из 1960-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Короткое платье-туника в стиле 60х становится фаворитом среди всех прочих платьев этим летом. Элегантное платье-футляр /с рукавами и без/ популяризовала Джейн Биркин. Такое платье стилизовать проще простого: добавьте к нему минималистичные аксессуары и лаконичную обувь! А еще миксуйте с облегающими джинсами, укороченными брюками, легинсами или капри!» — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта Чемпионата Мира по футболу.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.