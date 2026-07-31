Дуа Липа снялась в топе с глубоким декольте

Певица Дуа Липа снялась во время путешествия по Швеции. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дуа Липа предпочла для выхода черно-белый топ с глубоким декольте и открытыми руками. Образ дополнила ярко розовая сумка. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали легкий макияж со стрелками. На других кадрах она показала образы в поездке и селфи с мужем.

© Соцсети

На прошлой неделе Липа снялась в черно-желтом кружевном мини-платье с длинными рукавами, которое дополнили золотые кольца с бриллиантами. Певица предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в Италии.

До этого Дуа Липа показала первые фото со свадьбы с Каллумом Тернером. Певица выбрала для главного торжества белое платье с длинным шлейфом и фатой от Матье Блази, кредитивного директора Chanel. Свадьба длилась три дня и прошла на вилле на Сицилии. Невеста сменила сразу несколько нарядов от Bottega Veneta до Chloe. Певица показала детали свадьбы, а также снимки в окружении близких и друзей.