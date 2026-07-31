Певица Ольга Серябкина снялась в пижаме и без макияжа

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ольга Серябкина позировала в пестрых брюках и белой майке. При этом певица отказалась от макияжа и укладки. В кадре она демонстрировала естественную красоту. Съемку Серябкина устроила в гардеробной загородного дома.

Знаменитость состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия. Они поженились в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Серябкина рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

Недавно Серябкина показала в Instagram свидание с мужем. Они ужинали на балконе отеля с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Певица позировала в черном облегающем мини-платье, которое дополнила цепочкой с кулоном, браслетом и кольцом. Исполнительница предстала с собранными в пучок волосами и макияжем. Супруг знаменитости предпочел черную рубашку и серые брюки.