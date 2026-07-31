Шарлиз Терон посетила кинопремьеру в шортах и блузе с глубоким декольте

Актриса Шарлиз Терон посетила фотоколл «Одиссеи» в Пекине и кинопремьеру. Об этом сообщает RCFA.

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50-летняя Шарлиз Терон позировала в бежевых шортах и блузе с глубоким декольте и черным воротом. Образ дополнили черные туфли на высоких каблуках и массивные кольца. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали макияж с розовой помадой.

В марте папарацци подловили Шарлиз Терон во время весенних каникул на Гавайях с дочерьми Джексон и Август. Актриса была запечатлена в ярко-желтом бикини, состоящем из лифа без бретелей со сборками спереди и плавок. Артистка также надела черные солнцезащитные очки. Знаменитость появилась на публике с распущенными волосами и без макияжа.

В мае Терон выложила фото, на котором позировала вместе с дочерьми Джексон и Августой на яхте. Артистка была запечатлена в черной футболке, мини-юбке с принтом и солнцезащитных очках. Девочки были одеты в купальники.